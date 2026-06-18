Scuola, Meloni ai maturandi: in bocca al lupo, dimostrate chi siete

Milano, 18 giu. (askanews) – “Cari maturandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l’avreste fatta e poi ce l’avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi: fate una sintesi di tutto questo e portatelo con voi all’esame di maturità”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video social in cui si rivolge agli studenti che oggi iniziano gli esami di maturità.”Dimostrate chi siete – aggiunge la premier – e questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita nella quale alla fine, al di là di tutto quello che studiate, di tutto quello che imparate, di tutto quello che riuscite ad apprendere da un libro di testo, vale quello che siete in grado di tirare fuori da voi stessi, il valore che siete in grado di dimostrare. Quel valore si chiama determinazione, si chiama disponibilità al sacrificio, si chiama coraggio, si chiama umanità. Tirate fuori questo e non avrete nessun problema: in bocca al lupo”.