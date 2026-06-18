La Coppa del Mondo negli Stati Uniti, Canada e Messico non smette di regalare sorprese e spettacolo. Mentre in Italia la mattina del 18 giugno si apre tra i banchi di scuola per l’esame di maturità, il calcio mondiale non si ferma: oggi sono in programma quattro partite di due distinti gironi, con sfide che potrebbero ridisegnare le classifiche. Prima, però, vale la pena fare il punto su quello che è successo ieri perché è stata una serata di grande calcio, una di quelle notti magiche che resteranno impresse nella memoria.

I match di ieri: show di Kane, mentre CR7 delude

Inghilterra-Croazia 4-2: i Tre Leoni ruggiscono

Era una delle partite più attese del primo turno e non ha deluso. All’AT&T Stadium di Dallas, l’Inghilterra di Thomas Tuchel ha travolto la Croazia per 4-2 in una serata di grande intensità, con un primo tempo d’antologia che ha visto le due squadre segnare quattro gol in 90 secondi di recupero.

La trama è questa: gli inglesi passano subito in vantaggio al 12′ con Harry Kane su rigore, prima parato, poi ripetuto su indicazione dell’arbitro Turpin. La Croazia reagisce con carattere: al 36′ Martin Baturina (il gioiellino del Como che sta esplodendo nella sua prima stagione di Champions) pareggia con un destro potente dal limite che Pickford può solo sfiorare. Kane risponde di testa al 42′, ma la Croazia non molla e al 45’+5 Petar Musa firma il 2-2 in pieno recupero. Fine del primo tempo: quattro gol, un rigore, due rimonte. Pura adrenalina.

Nella ripresa è un’altra storia. Al 47′ Jude Bellingham, dato in dubbio alla vigilia, quasi escluso dal undici titolare, sblocca nuovamente i Tre Leoni con un tiro rasoterra preciso e implacabile. Da quel momento l’Inghilterra controlla, gestisce e chiude al 85′ con Marcus Rashford, subentrato dalla panchina, che riceve da Saka, finta su Stanisic e insacca in diagonale.

Il dato storico che rende ancora più speciale la serata di Kane: con la doppietta di ieri l’attaccante del Bayern Monaco ha raggiunto Gary Lineker a quota 10 reti nella storia dell’Inghilterra ai Mondiali. Un record che attendeva da decenni di essere aggiornato.

Marcatori: Kane 12′ (rig.), 42′, Bellingham 47′, Rashford 85′ (ING); Baturina 36′, Musa 45’+5 (CRO)

Classifiche Gruppo L: Inghilterra 3 punti, Ghana 0, Panama 0, Croazia 0

Portogallo-RD Congo 1-1: il sesto Mondiale di Ronaldo comincia in salita

A Houston, all’NRG Stadium, il Portogallo ha vissuto una serata da dimenticare. Contro la Repubblica Democratica del Congo, alla sua seconda storica partecipazione ai Mondiali dopo quella del 1974 come Zaire, la squadra di Roberto Martinez ha buttato via due punti che sembravano già in tasca.

Tutto nasce benissimo: al 6′ João Neves, il giovane talento del PSG, sfrutta un cross millimetrico di Pedro Neto e di testa insacca sul secondo palo. Un avvio perfetto che fa sognare una serata tranquilla. Ma il Portogallo si adagia sul vantaggio, il Congo prende coraggio e al 45’+5, proprio come contro l’Inghilterra, proprio nell’ultimo respiro del primo tempo, Yoane Wissa (Newcastle) stacca di testa sul cross di Masuaku e firma il pareggio storico: primo punto ai Mondiali nella storia della RD Congo.

Il secondo tempo è un monologo senza conclusione. I lusitani spingono, Martinez inserisce Conceição e Leão, ma Cristiano Ronaldo, al suo sesto Mondiale a 41 anni, il più anziano giocatore di movimento a partire titolare nella storia della competizione, sciupa due occasioni nitide nel giro di cinque minuti, servito in area a porta praticamente sguarnita. Il risultato non cambia.

L’unica nota lieta per i tifosi portoghesi: il gol annullato a Cancelo per fuorigioco era davvero spettacolare, rovesciata acrobatica da manuale. Ma non basta.

Marcatori: Neves 6′ (POR); Wissa 45’+5 (RDC)

Classifica Gruppo K: Colombia 3 punti, Portogallo 1, RD Congo 1, Uzbekistan 1

Oggi, 18 giugno: le partite in programma e dove vederle

La giornata di oggi porta in scena quattro partite tra Gruppo A e Gruppo B, che daranno il via al secondo turno del mondiale. Ma attenzione agli orari perché due match si disputano nella notte tra il 18 e il 19 giugno (ora italiana), quindi è qualcosa che deve essere tenuto a mente da chi intende guardarle.

Ore 18:00: Repubblica Ceca-Sudafrica (Gruppo A)

Dove: Los Angeles Stadium

Dove vederla: DAZN, Rai 2 (in chiaro), RaiPlay in streaming

La seconda giornata del Gruppo A apre con una sfida tra due squadre che hanno vissuto esordii opposti. Il Messico ha già tre punti (2-0 al Sudafrica nell’opening match), la Corea del Sud ne ha altrettanti (2-1 alla Repubblica Ceca). In pratica, Repubblica Ceca e Sudafrica si trovano già con le spalle al muro: una sconfitta oggi renderebbe quasi impossibile la qualificazione.

La Repubblica Ceca può contare su un centrocampo di qualità, con Souček e Barák come riferimenti. Il Sudafrica ha mostrato spirito nella sconfitta con il Messico, ma fatica in fase offensiva. Da non perdere per chi ama le partite con qualcosa in palio fin dal primo minuto.

Ore 21:00: Svizzera-Bosnia (Gruppo B)

Dove: Toronto Stadium

Dove vederla: DAZN (esclusiva), RaiPlay in streaming solo per abbonati

Nel Gruppo B la situazione è curiosamente bloccata: Canada e Svizzera sono entrambe a quota 1 punto, come Qatar e Bosnia, tutte ferme sull’1-1 nei rispettivi esordi. Questo rende ogni partita del secondo turno determinante.

La Svizzera è una macchina collettiva, solida e prevedibile, con Xhaka sempre più leader assoluto a 34 anni. La Bosnia si affida a Dzeko (ancora in campo a 40 anni suonati, una longevità da record) e al talento di Rahmanović. Una sfida equilibrata, ideale per chi apprezza il calcio tattico.

Ore 00:00 (notte 18/19 giugno): Canada-Qatar (Gruppo B)

Dove: Philadelphia Stadium

Dove vederla: DAZN (esclusiva)

I padroni di casa del Canada, una delle tre nazioni ospitanti, cercano i tre punti casalinghi contro un Qatar che ai Mondiali non ha ancora vinto una partita in tre edizioni. Sulla carta il Canada parte nettamente favorito, con Jonathan David in grande forma dopo una stagione eccezionale con il Lille. Da vedere in differita al mattino se non riuscite a stare svegli.

Ore 03:00 (notte 18/19 giugno): Messico-Corea del Sud (Gruppo A)

Dove: Estadio Guadalajara

Dove vederla: DAZN (esclusiva)

La sfida più attesa della giornata, anche se in Italia andrà in scena nel cuore della notte. Il Messico, ospitante e con tre punti già in tasca, affronta una Corea del Sud altrettanto a punteggio pieno. Chi vince conquista quasi certamente la qualificazione. Heung-min Son è il grande osservato speciale: il capitano coreano deve rispondere ai gol di Kane, Messi e Mbappé che hanno già illuminato questo Mondiale.

Il punto sui gironi: tutti i risultati della prima giornata

Per avere il quadro completo, ecco una sintesi veloce di cosa è già successo in questo Mondiale: