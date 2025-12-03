All’Ara Pacis “Impressionismo e oltre”, da Degas a Picasso a Van Gogh

Roma, 3 dic. (askanews) – Sarà ospitata all’Ara Pacis fino al 3 maggio la mostra “Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts”, che raccoglie cinquantadue opere dei grandi maestri dell’arte europea dal XIX al XX secolo. In mostra ci sono i pionieri dell’impressionismo Degas e Renoir, i protagonisti delle avanguardie parigine Matisse e Picasso, passando per le innovazioni di Van Gogh e gli sperimentatori dell’arte tedesca, come Kandinsky e Beckmann. L’esposizione curata da Ilaria Miarelli Mariani e Claudio Zambianchi presenta dipinti provenienti dal Detroit Institute of Arts, una delle maggiori istituzioni museali degli Stati Uniti. Si apre con il rinnovamento dell’arte francese a partire dalla metà del XIX secolo, quando realisti e impressionisti si concentrano sulla rappresentazione della vita moderna, sulla verità del quotidiano e sulla resa immediata della percezione della luce. In mostra cinque dipinti di Degas, il celebre “Bagnanti” di Cézanne, la “Donna in poltrona” di Pierre-Auguste Renoir, ai quali si affiancano due opere più tarde di Pissarro e Alfred Sisley. Il racconto espositivo prosegue con le ricerche sviluppate dopo il 1886, anno dell’ultima mostra impressionista, con opere di Cézanne, Renoir, Van Gogh. La parte centrale del percorso è dedicata alla Parigi dei primi due decenni del Novecento, quando la capitale francese si afferma come centro artistico mondiale e vede emergere figure come Pablo Picasso e Henri Matisse, Modigliani.Chiude il percorso una ricca selezione dedicata all’avanguardia tedesca, da Kandinsky a Kokoschka.