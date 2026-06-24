Rutte sconfessa Meloni sulle basi in Italia, l’affondo di Conte: “Crollano le favolette del governo”

Mark Rutte sconfessa il governo italiano. Il segretario generale della Nato, intervistato da Fox News, ha sottolineato come non sia mancato il sostegno europeo all’azione militare Usa contro l’Iran, prendendo ad esempio l’Italia: “500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l’operazione, si tratta di un numero enorme”. Parole che smentiscono quanto sostenuto dal governo Meloni, che ha rivendicato la linea dura contro gli Usa per non sostenere la guerra in Iran. E che inducono le opposizioni, a partire da Giuseppe Conte, a chiedere a Giorgia Meloni di chiarire.

Rutte sconfessa Meloni, Conte: crollano le favolette del governo

Come sottolinea il presidente del Movimento 5 Stelle in un post sui social, con le parole di Rutte “crollano le favolette del governo e dei suoi trombettieri”. Le dichiarazioni del segretario della Nato, spiega Conte, “ci confermano quello che abbiamo sempre sostenuto. Quello di Trump è solo un richiamo all’ordine per un governo che ha sempre detto sì: 500 aerei partiti dall’Italia per una guerra illegittima in Iran in cui Netanyahu ha trascinato Trump e che ha danneggiato pesantemente l’economia italiana. E meno male che Meloni ha dichiarato ‘non condanno né condivido’: se avesse condiviso ne sarebbero partiti 5000?”.

Conte, richiamando lo scontro tra Meloni e Donald Trump, parla di una lista “infinita” di sì al presidente Usa: “Firma sulle spese militari al 5% del Pil, accordo sui dazi alle nostre imprese giudicato ‘positivo’ e ‘sostenibile’; cappello Maga tra le mani dopo il genocidio di Gaza; acquisti garantiti di gas americano e zero tasse ai giganti del web. Tocca a noi far rialzare il Paese: l’orgoglio nazionale va difeso con le scelte non con le chiacchiere. È doveroso che la presidente Meloni venga a fornire necessari chiarimenti al Parlamento e al Paese”.

A incalzare Meloni è anche Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde: “Il governo fornisca al Parlamento l’elenco dei 500 aerei militari statunitensi che, secondo quanto dichiarato dal segretario generale della Nato Mark Rutte, sarebbero decollati dalle basi militari italiane per partecipare a Epic Fury, ovvero alla guerra di Trump e Netanyahu contro l’Iran”. Questo, spiega Bonelli, è il contenuto dell’interrogazione che il deputato di Avs presenterà dopo la dichiarazione di Rutte che “sbugiarda il governo Meloni che, salvo clamorose smentite dello stesso segretario generale della Nato, purtroppo ha mentito al Parlamento”.