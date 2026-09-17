All’asta a Parigi due capolavori di Monet mai esposti

Milano, 17 set. (askanews) – Mai esposti al pubblico, mai verniciati, conservati sulle tele originali per quasi un secolo. Due capolavori di Claude Monet, rimasti per decenni lontani dagli occhi del mondo, arrivano ora all’asta a Parigi. Sono “Iris” e “Saule pleureur”, parte della collezione della famiglia Schlumberger che Sotheby’s metterà in vendita il 22 ottobre.Il pezzo più atteso è “Iris”, grande tela dipinta da Monet negli ultimi anni della sua vita e rimasta per decenni nella residenza parigina della famiglia. È stimata tra 22 e 30 milioni di euro: secondo Sotheby’s, si tratta della valutazione più alta mai attribuita in Francia a un dipinto prima di un’asta. “Mai un dipinto, che fosse di Picasso, di Monet o anche un’opera antica, aveva ricevuto una stima così alta”, ha spiegato Thomas Bompard, di Sotheby’s Francia.Le opere offrono anche uno sguardo sulla ricerca più radicale dell’ultimo Monet, quando il confine tra cielo, acqua e vegetazione tende quasi a scomparire. “Monet ha fatto scomparire la linea dell’orizzonte. Guardando il quadro ci si chiede: a destra dell’iris è cielo o è acqua? Questa confusione è al centro della sua ricerca e sarà poi sviluppata nelle grandi decorazioni dell’Orangerie”, ha sottolineato Marianne Mathieu, storica dell’Impressionismo.La collezione Schlumberger comprende 28 opere, tra cui altri due Monet e tre dipinti di Paul Cézanne, per una stima complessiva superiore ai 40 milioni di euro. La vendita arriva nell’anno del centenario della morte di Monet.