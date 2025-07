Allerta tsunami Hawaii, sirene in aeroporto: salire al secondo piano

Maui (Hawaii), 30 lug. (askanews) – Le sirene risuonano all’aeroporto di Kahului, sull’isola di Maui, alle Hawaii, per invitare i passeggeri e il personale aeroportuale a evacuare immediatamente al secondo piano dello scalo dopo l’allarme tsunami scattato in molte aree del Pacifico in seguito a uno dei terremoti più forti mai registrati, di magnitudo 8,8, nell’Estremo Oriente russo.Onde alte anche 3-4 metri si sono sviluppate nel Pacifico, innescando evacuazioni dalle Hawaii al Giappone.