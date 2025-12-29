Alluvioni nel sud della Spagna: sale a due il bilancio delle vittime

Malaga (Spagna), 29 dic. (askanews) – E’ salito a due il numero delle persone che sono state trovate morte rispettivamente il 28 dicembre vicino a Malaga e il 29 dicembre vicino a Granada, dopo che piogge torrenziali avevano causato inondazioni nel sud della Spagna. La televisione spagnola ha riferito che un ventenne è stato trascinato via mentre cercava di attraversare un fiume a Granada in moto.Mentre a Malaga si cerca il corpo del secondo passeggero del furgone che è stato spazzato via uccidendo il guidatore. La Spagna è stata fortemente colpita dai cambiamenti climatici negli ultimi anni, con conseguenti ondate di calore più lunghe e episodi di forti piogge più frequenti.Le inondazioni hanno ucciso più di 230 persone nell’ottobre 2024, principalmente nella regione di Valencia, nella parte orientale del paese.