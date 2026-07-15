Aperta la frontiera fra Spagna e Gibilterra, stop ai controlli

Gibilterra, 15 lug. (askanews) – Pochi minuti dopo la mezzanotte, decine di persone e veicoli hanno attraversato per la prima volta senza controlli doganali il confine tra Gibilterra e la Spagna. È il primo effetto concreto dell’accordo firmato a Bruxelles tra Regno Unito, Spagna e Unione europea, che introduce la libera circolazione tra l’enclave britannica e il territorio spagnolo.Per migliaia di lavoratori frontalieri significa dire addio alle lunghe code che per anni hanno scandito gli spostamenti quotidiani. Ogni giorno circa 15 mila lavoratori, quasi metà della forza lavoro di Gibilterra, attraversano questo confine.”Sarà un cambiamento radicale, e credo in meglio. Non dovremo più dipendere dalle code per entrare o uscire”, ha spiegato Paul, agente della dogana di Gibilterra.L’intesa arriva sei anni dopo la Brexit e chiude un lungo negoziato sul futuro del territorio britannico, rimasto fuori dagli accordi definitivi tra Londra e Bruxelles. L’accordo non risolve però la storica disputa sulla sovranità: Gibilterra è britannica dal Trattato di Utrecht del 1713, ma la Spagna continua a rivendicarla. Dopo la chiusura della frontiera voluta dal regime di Franco nel 1969 e la riapertura completa nel 1985, l’eliminazione dei controlli segna ora una nuova fase nei rapporti tra “The Rock” e la Spagna.