L.elettorale, La Russa: voto alla Camera può essere modificato al Senato

Roma, 15 lug. (askanews) – “Le Critiche dalle opposizioni per le mie dichiarazioni? E’ una buona notizia, ma penso che non sappiano leggere ed è strano perché Boccia è una persona intelligente”, ha aggiunto La Russa sottolineando che “la devono smettere di considerare il presidente del Senato come se fosse con gli stessi doveri del presidente della Repubblica, lo sono solo nell’esercizio delle mie funzioni”.”Ieri ho parlato da presidente del Senato e ho detto che in un sistema bicamerale quello che viene votato in un ramo del Parlamento può essere cambiato nell’altro ramo del Parlamento. C’è qualcosa che non piace in questo? Me lo spieghino”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine di un evento a Palazzo Giustiniani, è tornato a parlare del voto di ieri alla Camera sulla legge elettorale. “Se a qualcuno non piace riformuli la Costituzione”, ha aggiunto.