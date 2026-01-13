Arrivato a Ciampino dal Venezuela l’aereo con Trentini e Burlò

Roma, 13 gen. (askanews) – L’aereo italiano con a bordo Alberto Trentini e Mario Burlò partito da Caracas è arrivato all’aeroporto di Ciampino.I due cittadini italiani sono stati liberati ieri dal regime venezuelano dopo una detenzione di oltre un anno. Ad accoglierli insieme alle famiglie la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. L’abbraccio con i familiari dopo mesi di grande preoccupazione, la commozione, la gratitudine, lacrime di gioia e sorrisiDopo aver accolto e salutato Alberto Trentini e Mario Burlò Meloni e Tajani hanno lasciato l’aeroporto.