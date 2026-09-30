Attacchi russi nella notte su Kiev, danni e incendi: almeno 2 morti

Kiev, 30 set. (askanews) – Nelle immagini diffuse dai servizi d’emergenza ucraini si vedono le fiamme in un edificio colpito da un attacco missilistico russo nella notte su Kiev che, secondo le autorità locali, ha provocato almeno due morti e quattro feriti. Si sono udite sirene d’allarme ed esplosioni in tutta la città.Le autorità hanno affermato che gli attacchi hanno innescato incendi e causato danni anche nella regione circostante.”La regione di Kiev è stata sottoposta a un altro attacco nemico con missili e droni”, ha affermato il capo dell’amministrazione militare regionale Tymur Tkachenko.Nella capitale, i soccorritori sono intervenuti per domare i roghi in abitazioni, magazzini ed edifici commerciali.