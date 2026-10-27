Bolsonaro Jr: mai pensato di lasciare il Brasile, guiderò opposizione

Roma, 27 ott. (askanews) – “Per resistere al caos, organizzerò l’opposizione, abbiamo conquistato la maggioranza al Senato e alla Camera”: così il senatore brasiliano Flavio Bolsonaro, sconfitto al ballottaggio delle presidenziali in Brasile, ha annunciato che non intende lasciare il Paese, mentre il giudice Alexandre de Moraes, lo stesso che ha guidato le indagini sul padre, gli ha ordinato di consegnare i passaporti, sia quello ordinario che quello diplomatico. “Non ho mai pensato di lasciare il Paese. Consegnerò i passaporti. E mi difenderò da questa farsa, che è un chiaro tentativo di intimidirmi”, ha aggiunto il leader di destra in un video diffuso dopo aver visitato il padre, l’ex presidente Jair Bolsonaro, agli arresti domiciliari dopo la condanna per tentato golpe.A rovinare la festa per la rielezione del presidente brasiliano Luiz Inàcio Lula da Silva, con il 51,79% dei voti contro il 48,21% di Flavio Bolsonaro, è stato il crollo dei mercati finanziari, con i tassi di interesse a termine, il dollaro e la Borsa che hanno registrato forti oscillazioni dei prezzi.