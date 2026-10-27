La notizia è arrivata poco fa, ma l’attacco hacker risalirebbe ai giorni scorsi, quando i sistemi informatici della Camera dei deputati sono finiti nel mirino di un’operazione informatica. Gli autori, al momento non ancora individuati, avrebbero preso di mira anche le caselle di posta elettronica di diversi parlamentari, tra cui quella assegnata a Giorgia Meloni in qualità di deputata.

Secondo quanto riferito dall’ANSA, l’attacco informatico è stato su vasta scala e ha interessato il sistema informatico di Montecitorio, ma la situazione sarebbe stata tenuta sotto controllo dai tecnici della Camera. Per quanto riguarda la casella della premier, fonti di Palazzo Chigi precisano che non si tratta dell’indirizzo utilizzato dalla presidente del Consiglio per le comunicazioni istituzionali di governo.

“Si tratta di una questione che non ha carattere di emergenza e che si presenta quotidianamente”, sottolineano fonti di Montecitorio. Le stesse fonti precisano che “sono state messe in campo tutte le misure di protezione, anche in collaborazione con l’ACN, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con cui è attivo un protocollo specifico”.

“Le misure possono prevedere anche la temporanea disattivazione di alcune funzionalità dei sistemi informatici, secondo prassi. Risulta peraltro che da alcuni giorni si siano intensificati analoghi tentativi di attacco e pressioni sui sistemi informatici anche verso altre istituzioni nazionali, europee e internazionali”, concludono le stesse fonti.