Brasile, Bolsonaro davanti a Lula: sarà ballottaggio

Milano, 5 ott. (askanews) – Come previsto dai sondaggi, le presidenziali brasiliane si decideranno al ballottaggio il prossimo 25 ottobre: ma, a sorpresa, il favorito e vincitore del primo turno è il rappresentante dell’ultradestra, Flavio Bolsonaro.Il figlio maggiore dell’ex presidente Jair Bolsonaro ha ottenuto il 47,03% dei voti, contro il 45,16% di Luiz Inàcio Lula da Silva. Una distanza inferiore ai due punti, con gli altri candidati molto staccati.Un risultato che Lula ha ammesso di non aspettarsi. “Un risultato è spesso imprevedibile. Non riusciamo mai a ottenere tutto quello che volevamo. Vi confesso che ero convinto che avrei vinto le elezioni già al primo turno”.Per Flàvio Bolsonaro, 45 anni, è un risultato che supera le attese della vigilia. Il senatore, esponente della destra brasiliana, è il figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro, attualmente in carcere dopo la condanna per il tentativo di colpo di Stato seguito alla sconfitta elettorale del 2022.Lula ora punta tutto sulle tre settimane che separano il Brasile dal voto decisivo. “Ma abbiamo un secondo turno, ed è il momento della prova. È il momento di mostrare il vero volto del Brasile di oggi e del Brasile che vogliamo. Quindi da domani cominciamo una nuova campagna”.A pesare sul ballottaggio sarà soprattutto l’astensionismo, arrivato al 21,08% nonostante in Brasile il voto sia formalmente obbligatorio. Una quota consistente di elettori che i due candidati cercheranno ora di riportare alle urne e che potrebbe risultare decisiva in una sfida partita con meno di due punti di distacco.