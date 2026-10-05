Spagna, Sanchez annuncia:elezioni anticipate per il 29 novembre

Milano, 5 ott. (askanews) – Il premier socialista spagnolo Pedro Sanchez ha indetto elezioni politiche anticipate per domenica 29 novembre. Dopo la bocciatura dei decreti sull’edilizia abitativa, che ha di fatto rappresentato la rottura della sua coalizione, Sanchez ha quindi deciso di rompere gli indugi e cercare di sfruttare l’ondata di indignazione popolare per compiere una rimonta che i sondaggi danno come assai difficile.Nel suo breve discorso alla Moncloa, Sanchez ha elencato i successi dell’esecutivo in materia di difesa dei diritti sociali e del welfare, accusando l’opposizione di non volere altro se non di poterli “revocare e tagliare” una volta al governo.Il premier ha quindi chiesto agli elettori una “più ampia maggioranza sociale” per non consegnare il Paese nelle mani di “élite che non sono in Parlamento” ma che di fatto intendono continuare a controllarlo: in altre parole, una maggioranza parlamentare che permetta al Psoe di prescindere da alcuni degli alleati meno affidabili dell’attuale coalizione. “Dopo aver debitamente informato il Capo dello Stato – ha dichiaratio Sanchez – ho deciso di convocare questa stessa mattina una riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri per sciogliere le Cortes Generales e indire elezioni generali, da tenersi domenica 29 novembre, nel rispetto delle tempistiche previste dalla legge. È giunto il momento che il popolo spagnolo decida quale futuro vuole per sé e per il proprio Paese”.