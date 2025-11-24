Brasile, Lula preoccupato dalla presenza militare Usa nei Caraibi

Johannesburg, 23 nov. (askanews) – Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha espresso preoccupazione per la presenza militare statunitense nel Mar dei Caraibi, affermando di voler discutere la questione con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.”Sono molto preoccupato per la presenza di un raggruppamento delle forze armate statunitensi nel Mar dei Caraibi e intendo parlarne con Trump”, ha detto Lula ai giornalisti parlando al G20 di Johannesburg.Ha definito il Sud America un continente pacifico, nel quale i Paesi dovrebbero concentrarsi sul proprio sviluppo. Il presidente brasiliano ha accusato Trump, che ha boicottato il vertice del G20, di voler rafforzare un mondo unipolare, sostenendo che il mondo multipolare finirà per prevalere.L’8 novembre, il presidente americano Trump ha annunciato che nessun funzionario del governo statunitense avrebbe partecipato al vertice del G20 in Sudafrica, citando presunte violazioni dei diritti umani nel Paese.