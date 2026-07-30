Caldo in Francia, a Parigi in fila per il bagno nella Senna

Parigi, 30 lug. (askanews) – A Parigi, turisti e residenti cercano refrigerio con un bagno nella Senna, nonostante ci siano lunghe code per potersi immergere all’ombra della Torre Eiffel, nella parte adibita alla balneazione. Un cartello indica la capienza massima di 150 persone per questioni di sicurezza.È da un anno che il bagno nel fiume è di nuovo consentito, ma solo in tre aree e dopo un attento controllo sulla qualità dell’acqua: inoltre, ci si può immergere solo sotto l’attenta osservazione dei bagnini e usando galleggianti di sicurezza.La Francia, come altri paesi d’Europa è nel pieno di una nuova ondata di calore estremo. Sono 23 i dipartimenti in cui è scattata l’allerta arancione per la canicola, contro i 16 del giorno precedente. Nel dipartimento della Gironda però, devastato dagli incendi, tra poche ore è atteso un “netto rinfrescamento”, ha annunciato Meteo-France.