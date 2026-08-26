Canada risponde a Trump, controdazi fino al 50% sui prodotti Usa

Ottawa, 25 ago. (askanews) – Il Canada risponde ai nuovi dazi di Donald Trump con contromisure dal 15 al 50% su 27,6 miliardi di dollari di prodotti importati dagli Stati Uniti. Entreranno in vigore l’8 settembre e colpiranno, tra gli altri, acciaio, prodotti lattiero-caseari, elettrodomestici e apparecchiature elettriche. Ottawa ha deciso di applicare, prodotto per prodotto, la stessa aliquota imposta da Washington sulle merci canadesi.La risposta arriva dopo l’entrata in vigore dei dazi americani del 50% su una parte delle merci canadesi. Trump ha inoltre minacciato di portare al 50% dal 2027 anche i dazi sulle auto canadesi.François-Philippe Champagne, ministro canadese delle Finanze: “Oggi annuncio che il Canada risponderà ai dazi degli Stati Uniti dollaro per dollaro, aliquota per aliquota. A partire dall’8 settembre, il Canada imporrà controdazi del 15, 25 o 50% su 27,6 miliardi di dollari di importazioni dagli Stati Uniti d’America. Per ogni prodotto, il nostro dazio sarà pari a quello americano applicato allo stesso tipo di prodotto canadese”.