Centrosinistra, Salis: primarie sono divisive, non parteciperò

Genova, 24 mar. (askanews) – “Le primarie sono sbagliate perché ti obbligano a mettere in contrapposizione due o più soggetti politici che in realtà sono nella stessa alleanza, per cui c’è un periodo di tempo nel quale tu dovresti fare, in pratica, campagna elettorale controle persone che poi dovrebbero sostenere il tuo governo, una cosa che trovo tecnicamente sbagliata”. Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis, parlando delle possibili primarie del centrosinistra a margine di una conferenza stampa.”Io – ha aggiunto la prima cittadina rispondendo a chi le chiedeva se la leader del centrosinistra potrebbe essere lei – sono sicuramente lusingata da questa attenzione, è sicuramente un attestato di stima che ricevo, ma, come ho sempre detto, sono la sindaca di Genova e non voglio partecipare”.”E’ un messaggio di divisione – ha concluso Salis – che non sostengo, l’ho sempre detto. Il fatto che ci avviciniamo alle elezioni non cambierà la mia posizione. E’ uno sbaglio fare le primarie e bisognerebbe fare una discussione interna e trovare un leader in grado di guidare il campo progressista”.