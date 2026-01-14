Clima, il 2025 è stato il terzo anno più caldo mai registrato

Bruxelles, 14 gen. (askanews) – Il pianeta ha registrato nel 2025 il terzo anno più caldo mai osservato, secondo i dati del servizio europeo Copernicus Climate Change Service. Le analisi mostrano una sequenza di undici anni consecutivi eccezionalmente caldi, la più lunga mai registrata. In base ai dati, la media delle temperature degli ultimi tre anni supera la soglia di 1,5 gradi rispetto ai livelli pre-industriali.A Bruxelles, commentando i dati, il direttore generale del European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, Florian Pappenberger, ha riassunto così i principali elementi emersi dall’analisi: “Il punto chiave del 2025 è che si tratta del terzo anno più caldo mai registrato. Abbiamo undici anni consecutivi molto caldi, i più caldi mai osservati. Gli ultimi tre anni, in media, sono tutti sopra la soglia di 1,5 gradi. Questi sono, a mio avviso, i tre messaggi principali”.Pappenberger ha poi richiamato l’attenzione sugli effetti sanitari delle temperature estreme.: “Il caldo e le ondate di calore sono uno dei più grandi killer silenziosi della nostra società. Eventi di questo tipo possono diventare ancora più estremi e avere un impatto diretto su specifiche popolazioni vulnerabili”.