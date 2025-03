Codice strada, Magi (+Eu): è incostituzionale, Salvini ignorante

Roma, 31 mar. (askanews) – “Il codice della strada è incostituzionale”. Così il segretario di Più Europa nel corso di una conferenza stampa alla Camera, dal titolo ‘Le prime vittime del Nuovo codice della strada’. “Lo abbiamo dimostrato con evidenze scientifiche e con i numeri che il codice della strada è incostituzionale perché non sanziona chi si mette alla guida in condizione di alterazione, ma semplicemente si rilevano delle tracce che non hanno nulla a che fare con l’effettiva capacità di guida perché magari risalgono a molte ore prima, anche 70 ore. Questo significa che ci si abbatte sulla vita delle persone perseguitandole: un atteggiamento da polizia morale”, ha spiegato Magi.”Abbiamo portato un caso di una professoressa che ha avuto un incidente stradale a causa di una crisi epilettica improvvisa, eppure per un falso positivo nel test salivare – che ha un’incidenza di errore elevatissima – la signora ha la vita rovinata e ha visto anche condizionata negativamente la presa in carico da parte dei servizi sanitari”, ha spiegato Magi. “E’ qualcosa di inaccettabile e il ministro Salvini è un ignorante e pericoloso”.”Gli avvocati della professoressa hanno già chiesto al giudice di pace di sollevare la questione legittimità costituzionale di quella norma nuova nel codice della strada. Troveremo altri casi perché ci stanno arrivando numerosissime segnalazioni analoghe a questo. E’ in atto una caccia alle streghe dal puro sapore propagandistico che non ha nulla a che vedere con il codice della strada”, ha sottolineato.Alla conferenza stampa hanno preso parte anche Antonella Soldo (Meglio Legale), Elena Tuniz (professoressa vittima dei test), Raffaele Minieri (avvocato), Marco Martinelli (scienziato), Carla Rossi (statistica).