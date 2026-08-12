Colombia, popolazione in fila negli ospedali per donare il sangue

Cali, 12 ago. (askanews) – Centinaia di cittadini si sono riuniti per donare il sangue all’ospedale Universidad del Valle di Cali, il giorno dopo il devastante terremoto che ha colpito la Colombia, causando almeno 240 morti. Tre piani del complesso, che ospitavano i reparti di pediatria, medicina interna e neonatologia, sono crollati a causa della scossa. Uno dei donatori, Ferney Cabrera, ha dichiarato di essere lì per aiutare la sua comunità. “Perché questa è una situazione che potrebbe colpire chiunque; oggi non è toccato a noi, ma potrebbe capitare a chiunque in qualsiasi momento”.