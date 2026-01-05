Crans-Montana, grande commozione a messa per vittime: 6 i morti italiani

Crans-Montana, 4 gen. (askanews) – Grande commozione alla messa a Crans-Montana per le vittime dell’incendio nel locale Le Constellation, celebrata nella chiesa di Saint-Christophe dal vescovo di Sion Jean-Marie Lovey.Le vittime accertate della strage al momento sono 40, fra loro 6 italiani identificati, come riferito dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Sono quattro ragazzi e due ragazze, tutti fra i 15 e i 17 anni. I feretri rientreranno in Italia con un volo di Stato dell’aeronautica militare.Intanto non si ferma il pellegrinaggio davanti al bar in cui hanno perso la vita tutti questi giovanissimi mentre stavano festeggiando il Capodanno. Ogni giorno aumentano i mazzi di fiori e le candele.”C’è rabbia, c’è ingiustizia, perché è successa questa cosa orribile? Ci sono molte domande, non si sarebbe potuto evitare tutto questo? Per me sì”, dice un uomo venuto da un paese vicino.