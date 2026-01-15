Crans-Montana, i familiari delle vittime a Palazzo Chigi

Roma, 15 gen. (askanews) – I familiari delle sei vittime italiane dell’incendio di Crans Montana, in Svizzera, sono arrivati a Palazzo Chigi poco prima delle 13.30.I genitori dei ragazzi hanno avuto un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, con il ministro della Giustizia Carlo Nordio, l’avvocato generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli, rappresentanti dei ministeri degli Esteri, Interno, degli Affari europei e della Protezione Civile. Un incontro anche per coordinare una linea comune e valutare le possibili iniziative da intraprendere dopo la tragedia di Capodanno. “Riteniamo importante un coordinamento giudiziario”, ha detto l’avvocato Palmieri Sandulli, sottolineando che “alcune famiglie hanno nominato già degli avvocati”, “trovare una linea comune giudiziaria non solo per ottimizzare l’attività dei singoli avvocati, ma per dare una immagine coesa e coordinata di tutta l’azione, non solo dello Stato italiano, anche delle singole famiglie”.I familiari dei ragazzi hanno anche incontrato Papa Leone XIV in Vaticano.