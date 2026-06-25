Sondaggi politici, sale la fiducia degli italiani in Conte: ora è in testa alla pari con Meloni

Sale la fiducia degli italiani in Giuseppe Conte, scende quella in Giorgia Meloni. La conseguenza, evidenziata dagli ultimi sondaggi, è che il presidente del Movimento 5 Stelle ha raggiunto nel gradimento la leader di Fratelli d’Italia. Stando alla rilevazione dell’Osservatorio Emg potrebbe anche configurarsi una sfida tra i due esponenti di campo largo e centrodestra che sembra un vero e proprio testa a testa.

L’unico leader che gode di più fiducia da parte degli italiani è Sergio Mattarella, una figura di ben altro tipo e di garanzia istituzionale che viene apprezzata dall’82% degli intervistati. Bassa, invece, la fiducia nel governo Meloni mentre continua il testa a testa tra centrodestra e campo largo, con Futuro Nazionale di Roberto Vannacci in continua ascesa.

La fiducia nei leader politici: Conte raggiunge Meloni

Partiamo dalla fiducia nei leader: dopo l’82% di Mattarella, troviamo a pari merito – ed esattamente alla metà del capo dello Stato – Conte e Meloni, appaiati al 41%. La presidente del Consiglio scende di un punto, mentre il leader M5s sale di uno, raggiungendo così la sua avversaria. Terzo posto per Antonio Tajani che raggiunge Elly Schlein e Matteo Salvini (entrambi in calo) al 27%.

Poi troviamo Luigi Marattin al 25%, Roberto Vannacci al 23% (è colui che cresce di più), Maurizio Lupi al 22%, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli al 21%, Matteo Renzi al 19% e a chiudere questa speciale graduatoria sul gradimento c’è Carlo Calenda al 18%. Basso, poi, il gradimento per il governo: solo l’8% dice di avere molta fiducia e il 29% abbastanza. Molti di più i dati negativi, con il 21% che si fida poco e il 42% che non si fida per nulla, per un totale del 63% di bocciature per l’esecutivo Meloni.

Sondaggi elettorali, testa a testa tra centrodestra e campo largo ma le due coalizioni sono in affanno

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, Fratelli d’Italia resta in testa con il 26,2%, seguito dal Pd al 20,2% e dal Movimento 5 Stelle al 13,2%. Poi, tornando nel centrodestra, troviamo Forza Italia all’8,4% e la Lega al 7,7%. Avs, invece, si attesta al 6,4% mentre continua la scalata di Futuro Nazionale, attualmente stimata al 5,7%. Ancora, troviamo Azione al 2,7%, Italia Viva al 2,2%, +Europa all’1,7%, il Partito Liberal-democratico all’1,6% così come Noi Moderati.

Per quanto riguarda le coalizioni, va sottolineato come entrambe quelle principali perdano voti rispetto al precedente sondaggio di Emg. Il centrodestra si attesta al 43,9% dopo aver perso un punto e mezzo percentuale. Leggermente minore la discesa per il fronte progressista, che cede un punto e si ferma al 43,7%. Tra le due coalizioni ci sono solo due decimi di punto di differenza ora. Continua invece l’ascesa di Futuro Nazionale, che guadagna l’1,5% e si avvicina al 6%. I partiti di centro, invece, si attestano al 4,3%.