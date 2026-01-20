Crans Montana, i Moretti in tribunale per nuovi interrogatori

Sion (Svizzera), 20 gen. (askanews) – I proprietari del locale andato a fuoco la notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, si presentano separatamente in tribunale a Sion per essere nuovamente interrogati dai giudici del Canton Vallese.Al suo arrivo con i legali nella sede della procura Jessica Moretti, intercettata dai cronisti, alla domanda se la notte di Capodanno sia fuggita dall’incendio è rimasta zitta. Nelle immagini poi l’arrivo di Romain Jordan, avvocato di diverse famiglie delle vittime, mentre un furgone bianco che arriva sul posto trasporterebbe Jacques Moretti.I coniugi accusati di “omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo” in seguito alla tragedia che ha causato 40 morti e 116 feriti saranno interrogati dagli inquirenti per due giorni.