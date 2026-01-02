Crans-Montana, l’ambasciatore italiano: giorni per identificare corpi

Roma, 2 gen. (askanews) – Una strage di giovani nella località sciistica svizzera di Crans-Montana dopo l’incendio divampato in un locale durante la festa di Capodanno.Ci vorranno giorni per identificare i morti, almeno 47, ha dichiarato l’ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado: “Abbiamo 47 morti ancora non identificate, la loro identificazione richiederà giorni, sarà molto difficile. Abbiamo 112 feriti, 107 dei quali sono stati identificati, le loro famiglie sono già state informate. Questa è la situazione che ci è stata comunicata dalle autorità del Vallese”. “Attualmente abbiamo sei italiani dispersi e tredici ricoverati in ospedale. Queste sono le informazioni che abbiamo ricevuto dalle famiglie dei cittadini italiani in ospedale, che hanno contattato il nostro Ministero degli Affari Esteri, fornito i dettagli e li abbiamo rintracciati. Inoltre, tre di questi tredici sono stati rimpatriati a Milano, all’Ospedale Niguarda, che è un centro di eccellenza per i pazienti con ustioni gravi” ha spiegato.Al Niguarda è stato richiamato personale il primo dell’anno per accoglierli, ha dichiarato Filippo Galbiati, Direttore di Medicina d’Urgenza e del Pronto Soccorso dell’ospedale: “Uno di questi giovani pazienti presenta ustioni un po’ più profonde ed estese, mentre gli altri due presentano ustioni un po’ più superficiali e meno estese. Abbiamo ricevuto rassicurazioni dai colleghi del pronto soccorso che non hanno subito alcun trauma a causa dell’esplosione o dell’esplosione stessa. Sono stati stabilizzati e trattati. La mano di una ragazza è già stata sottoposta a un intervento chirurgico per migliorare il flusso sanguigno alle estremità. Attualmente sono in parte ricoverati in terapia intensiva e in parte al centro ustioni”.Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è atteso a Crans-Montana per incontrare le famiglie dei connazionali rimasti coinvolti nel tragico incendio nel bar Constellation.