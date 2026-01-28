Crosetto: presto in Parlamento bozza legge revisione della Difesa

Roma, 28 gen. (askanews) – “In linea con quello che stanno facendo i nostri Alleati, il Ministero della Difesa, oltre allo studio su un incremento degli organici del modello professionale, sta sviluppando il concetto di riserva volontaria, su cui sono intervenuto da tempo, una risorsa che occorre sia moderna, flessibile, composta da cittadini che mettono a disposizione dello Stato competenze oggi decisive, dalla cybersecurity alle tecnologie digitali, dallo spazio all’intelligenza artificiale”. Così oggi in Aula il ministro della Difesa Guido Crosetto ha spiegato che non si tratta di un qualcosa, finalizzato a sopperire la temporanea indisponibilità di personale militare e professionale, che ovviamente non può continuare a diminuire, ma un “ponte tra forze armate e società”, capaci di rafforzare non solo la difesa ma anche quella cultura della sicurezza, protezione e difesa che è fondamentale.”A questa riserva il mio proposito è affiancare anche contingenti di personale ausiliari, ad esempio da reclutare nell’Arma dei Carabinieri, a supporto della sicurezza interna, mettendo a disposizione professionalità più specializzate per questa esigenza, liberando progressivamente risorse per gli impegni oggi crescenti delle altre Forze Armate. Lo sviluppo di questo modello è uno dei temi centrali affidati a un comitato strategico che ho avviato il 16 gennaio scorso, con la partecipazione di tutti i rappresentanti delle forze armate e il compito di definire una bozza di disegno di legge di revisione complessiva della Difesa, una bozza di legge che sarà al più presto inviata e illustrata al Parlamento, non soltanto dal Governo ma dagli stessi rappresentanti delle Forze Armate, perché voglio che siano proprio coloro che operano sul campo a indicare a quest’Aula, con chiarezza, la necessità delle risposte di cui hanno bisogno per proteggere e difendere il loro Paese e le loro istituzioni”, ha aggiunto il ministro.