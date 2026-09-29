Crozza-Vannacci: “FN 11% in Calabria, donne è arrivato il gerarchino”

Roma, 29 set. (askanews) – Per l’arrivo della nuova stagione di “Fratelli di Crozza”, il comico genovese torna nuovamente nei panni del presidente di Futuro Nazionale Roberto Vannacci che, tra la corazzata salpata dalla Calabria e le trincee del centrosinistra sfondate, celebra l’11% raccolto in tre mesi di partito, promettendo di conquistare presto tutte le città.”Fratelli di Crozza” torna da venerdì 2 ottobre in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+,la piattaforma del gruppo Warner Bros. Il programma è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Produttore Esecutivo, Giuliana Porta.