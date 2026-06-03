Cuba al buio nel giorno dei 95 anni di Raul Castro

Milano, 3 giu. (askanews) – Raul Castro compie 95 anni. L’ultimo grande protagonista della rivoluzione castrista, fratello di Fidel ed ex presidente cubano, è stato incriminato dagli Stati Uniti per l’abbattimento nel 1996 di due aerei dell’organizzazione anticastrista Brothers to the Rescue.Il compleanno arriva però in uno dei momenti più difficili per Cuba. Negli ultimi mesi blackout sempre più frequenti hanno provocato proteste in diverse città, con residenti scesi in strada a battere pentole e casseruole contro le interruzioni dell’energia elettrica.L’isola è sottoposta all’embargo statunitense dal 1962, ma dall’inizio dell’anno la pressione di Washington è aumentata. L’amministrazione Trump ha varato nuove sanzioni contro il governo cubano e il conglomerato militare Gaesa, che controlla una parte significativa dell’economia nazionale, e ha esteso le misure anche alle aziende straniere che fanno affari con l’isola. Gli Stati Uniti hanno inoltre rafforzato le restrizioni sulle forniture energetiche, provocando una crisi senza precedenti nell’approvvigionamento di carburante e continui blackout.Le conseguenze si vedono anche nel turismo, settore chiave dell’economia cubana. Diversi gruppi alberghieri stranieri hanno ridotto o interrotto le attività sull’isola a causa delle sanzioni che colpiscono le società legate all’apparato militare.Nel giorno del compleanno di Raul Castro è arrivato un messaggio di sostegno dalla Russia: il ministro degli Esteri Sergei Lavrov che ha ribadito la “ferma solidarietà” di Mosca verso Cuba, denunciando le pressioni esterne esercitate sull’isola. Una condanna politica a cui però non sembra possa far seguito alcuna azione concreta. A novantacinque anni, Raul Castro resta uno dei simboli della Cuba rivoluzionaria, mentre il Paese affronta una crisi economica ed energetica sempre più profonda.