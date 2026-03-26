Cuba, l’Onu propone un piano d’aiuti per la crisi energetica

Milano, 26 mar. (askanews) – L’Onu ha proposto un pacchetto di aiuti di emergenza da 94,1 milioni di dollari per mantenere i servizi essenziali per le persone più vulnerabili a Cuba e “salvare vite umane”. Lo ha affermato Francisco Pichon, coordinatore delle Nazioni Unite a Cuba. Questo pacchetto include forniture di carburante per far fronte all’attuale crisi energetica, aggravata dal blocco petrolifero imposto all’isola comunista dagli Stati Uniti a partire da gennaio.