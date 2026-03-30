Cuba, Peskov: la fornitura di petrolio è già arrivata sull’isola

Milano, 30 mar. (askanews) – La Russia è soddisfatta che una spedizione del suo petrolio abbia raggiunto Cuba nonostante il blocco di fatto imposto dagli Stati Uniti all’isola, ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. I dati di navigazione mostrano che la petroliera russa Anatoly Kolodkin, soggetta a sanzioni e con a bordo 730.000 barili di greggio, ha navigato al largo della costa nord-orientale di Cuba lunedì.