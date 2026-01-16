Dalla Guerra Fredda all’erosione: il bunker che sta per scivolare

Milano, 16 gen. (askanews) – Era parte della rete britannica di sorveglianza atomica, ma ora giace così, in rovina, danneggiato da vandali e dall’ambiente, con la sua struttura parzialmente esposta ai marosi e in uno stato di degrado. Il bunker ROC di Tunstall, nel nord-est dell’Inghilterra, rischia di crollare. Questo posto di osservazione nucleare è parzialmente scivolato oltre il bordo di una scogliera a causa dell’erosione costiera. EE dire che la sua funzione era cruciale: monitorare le esplosioni nucleari e i fallout radioattivi durante la Guerra Fredda; comprendeva una postazione a livello del suolo e un bunker sotterraneo protetto.In sostanza un’infrastruttura della Guerra Fredda che sta cedendo sotto la forza della natura e del declino ambientale sulla costa dello Yorkshire. Con la sua storia di sorveglianza che ora si scontra con il dramma del tempo che passa inesorabile per tutti.