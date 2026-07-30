Danubio in secca: imbarcazioni bloccate e coltivazioni a rischio

Milano, 30 lug. (askanews) – Il Danubio non è più blu, ma è in secca in molti tratti del suo lungo corso. Mentre le allerte per l’ondata di calore sono in vigore nei Balcani, il drastico calo dei livelli del fiume ha bloccato la navigazione in alcune zone della Serbia, interrompendo le importazioni di carburante e la produzione di energia idroelettrica. Lungo il tratto serbo del Danubio, alcuni punti sono ora così bassi da poter essere attraversati a piedi. “Non ricordo che il Danubio sia mai stato così basso o che la situazione sia stata così grave”, afferma il pensionato Dragoljub Selakovic. Gli idrologi avvertono che i livelli potrebbero raggiungere minimi storici e che è improbabile che le condizioni migliorino per almeno un altro mese. Anche in Bulgaria la situazione non è migliore, molte barche sono in secca, spuntano alghe e la poca acqua scorre lenta e limacciosa.