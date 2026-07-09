Domato l’incendio in deposito BRT a Milano: nessun ferito

Milano, 9 lug. (askanews) – E’ stato domato il vasto incendio in via Don Minzoni nel quartiere Bovisa di Milano. I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per tutta la notte per spegnere le fiamme nel deposito di BRT, un’azienda di spedizioni internazionali.Grazie al tempestivo intervento, gli operatori hanno circoscritto i roghi evitando la propagazione del fuoco alle strutture adiacenti e alla palazzina degli uffici.Nessuna persona è rimasta coinvolta, al momento la situazione è sotto controllo: incendio spento, al lavoro tre squadre, impegnate nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. Restano monitorati in particolare due container che sarebbero ancora a rischio esplosione. La colonna di fumo che si è alzata, era visibile a grande distanza.Il Comune di Milano ha diramato linee guida urgenti dopo il rogo. Sono raccomandate: finestre chiuse nel raggio di due chilometri, stop al consumo di verdura e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole d’infanzia di uscire negli spazi all’aperto. L’Arpa sta monitorando la qualità deòl’aria.Intanto la Procura di Milano ha aperto una inchiesta sulle cause del rogo, non è esclusa nessuna ipotesi. Al vaglio degli inquirenti anche la pista dolosa dopo gli attentati accaduti in Germania che secondo gli investigatori tedeschi sarebbero sabotaggi di matrice russa.