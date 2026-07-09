Busta paga, scattano gli aumenti per il mondo della scuola: ad agosto fino a 1000 euro in più

Scattano gli aumenti in busta paga previsti dal rinnovo del contratto firmato il primo luglio per i dipendenti del settore istruzione e ricerca. È NoiPa a comunicare che gli adeguamenti tabellari previsti dal contratto del comparto Istruzione e Ricerca, relativi al periodo 2025-2027, verranno applicati sul cedolino mensile di agosto.

Viene quindi confermato l’arrivo di stipendi più alti, tra aumenti e arretrati, per 1,2 milioni di lavoratori dipendenti del settore, già entro l’estate. Vediamo nel dettaglio a quanto ammontano questi aumenti in busta paga per le diverse categorie.

Quanto aumenta la busta paga ad agosto per il mondo della scuola tra rinnovo del contratto e arretrati

Partiamo dal mondo della scuola: l’aumento medio è di 143 euro per i docenti e di 107 euro per il personale Ata. Somme a cui vanno aggiunti gli arretrati, pari a 855 euro per i docenti e a 633 euro per gli Ata. Sempre ad agosto, infatti, è prevista la liquidazione degli arretrati relativi agli anni 2025 e 2026, che vanno a coprire tutte le mensilità, compresa quella di luglio 2026, al netto dell’indennità di vacanza contrattuale già erogata a partire dall’1 aprile del 2025. Nel cedolino di agosto, quindi, il personale scolastico riceverà tra i 700 e i mille euro in più.

L’accordo contrattuale sottoscritto a inizio mese, prevede anche l’aggiornamento, dal primo gennaio del 2027, degli ulteriori assegni accessori che compongono la retribuzione mensile, come sottolinea Il Sole 24 Ore. Per il personale scolastico parliamo della retribuzione professionale docenti, della parte fissa dell’indennità di direzione e del compenso individuale accessorio. Per il personale Afam, invece, gli assegni sono quelli riguardanti la retribuzione professionale docenti, la retribuzione professionale ricercatori, la parte fissa dell’indennità di retribuzione e il compenso individuale accessorio. Inoltre, al personale Ata da gennaio 2027 verrà erogata una somma una tantum di 110 euro lordi.