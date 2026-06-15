Donald Trump festeggia 80 anni con la lotta Mma e con accordo in Iran

Washington 15 giu. (askanews) – Il prato sud della Casa bianca si è trasformato in un’arena per arti marziali miste (Mma) in occasione dell’ottantesimo compleanno del presidente Usa Donald Trump, in un evento organizzato con la Ufc di Dana White e trasmesso sulla piattaforma di David Ellison. La facciata meridionale della residenza presidenziale, già usata nel 2020 come sfondo per la Convention nazionale repubblicana e per un comizio prima dell’assalto al Campidoglio, è diventata così lo scenario di uno spettacolo sportivo e politico fortemente identitario.Un grande arco metallico è stato montato davanti al colonnato della Casa bianca, mentre tra gli ospiti figuravano almeno nove segretari di gabinetto e militari in uniforme. Trump è apparso con una spilla Ufc accanto alla tradizionale bandiera americana, accompagnato da White, mentre la banda suonava “Hail to the Chief”. Durante l’inno nazionale, il presidente ha salutato militarmente e dodici caccia hanno sorvolato la Casa bianca in formazione.L’evento è stato accolto con entusiasmo dai sostenitori presenti, ma i sondaggi indicano un consenso limitato. Una rilevazione Reuters-Ipsos ha registrato il sostegno del 31 per cento dei repubblicani e dell’11 per cento degli indipendenti all’uso della Casa bianca per un evento sportivo violento sponsorizzato da birra leggera e criptovalute. Un sondaggio Nbc ha indicato per Trump il livello più basso di approvazione del secondo mandato, mentre una rilevazione Ap-Norc ha mostrato un crescente distacco da parte di elettori operai, indipendenti e giovani, spinti verso il presidente nelle ultime elezioni ma ora delusi dall’inflazione e dalla guerra con l’Iran.Il combattimento ha aperto le celebrazioni estive a Washington per il 250mo anniversario degli Stati uniti, che sotto Trump hanno assunto una forte connotazione politica. Gli alleati del presidente hanno aggirato una commissione bipartisan e i finanziamenti del Congresso, organizzando raccolte fondi e iniziative attraverso una struttura propria. Diversi musicisti e stati si sono ritirati dagli eventi, lasciando il presidente come figura centrale di una nuova manifestazione sul National Mall.La serata è arrivata poche ore dopo l’annuncio di Trump sulla fine della guerra con l’Iran, al termine di mesi di rinvii e false partenze.Il compleanno di Trump si è svolto in un clima molto diverso da quello dell’altro presidente che aveva raggiunto gli 80 anni in carica, Joe Biden. I dubbi pubblici sulla salute e sulla forma fisica di Trump sono aumentati, ma non raggiungono quelli che avevano circondato il suo predecessore. La Casa bianca continua a definire “eccellente” lo stato di salute del presidente, mentre Trump sostiene di sentirsi come decenni fa, se non meglio.Il presidente ha spesso usato contesti come incontri Ufc, gare di Formula Uno, partite di football o eventi universitari per proiettare un’immagine di vigore e parlare a un pubblico maschile giovane, con una retorica di mascolinità esplicita. La scelta della Casa bianca come sede di un evento Ufc ha però diviso anche il mondo dello sport: alcuni atleti hanno celebrato Trump, altri hanno criticato l’ingresso diretto del governo nello spettacolo sportivo.