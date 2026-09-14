Milano, 14 set. (askanews) – Gli Oasis pongono fine a mesi di febbrili speculazioni annunciando il loro ritorno sul palco nel 2027. Oasis Live 27 vedrà la band protagonista di 38 concerti tra Scozia, Inghilterra, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Francia, Italia, Stati Uniti e Irlanda. Il 29 e 30 luglio saranno allo Stadio Olimpico di Roma. Ad eccezione degli show nella loro Manchester, il tour porterà la band in una serie di location completamente nuove rispetto a Oasis Live ’25. Special guest di ogni data sarà Richard Ashcroft.Dopo un periodo di riflessione, “la forza culturale pop più dirompente della recente storia britannica” si è dichiarata nuovamente in piena forma e pronta a tornare ancora una volta per risollevare gli animi. Venite a constatarlo di persona. Sarà uno spettacolo da non perdere.”È prevista una domanda estremamente elevata per Oasis Live ’27. Al fine di ridurre i tempi di attesa e contrastare la rivendita non autorizzata, è stato introdotto un sistema di registrazione con l’obiettivo di offrire a tutti i fan le migliori opportunità di acquistare i biglietti. Le registrazioni sono già aperte su “us.list-manage.com” oasisinet.com.Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, i fan dovranno registrarsi entro giovedì 17 settembre alle 17:00. Coloro che saranno selezionati riceveranno un codice univoco e non trasferibile che consentirà l’accesso a una specifica finestra di vendita. Le finestre di vendita varieranno di città in città e si svolgeranno tra venerdì 25 settembre e domenica 27 settembre. I fan riceveranno direttamente tutte le informazioni relative alla finestra di vendita cui potranno accedere e relativo orario.La registrazione sarà l’unica modalità di accesso al pubblico per l’acquisto dei biglietti per Oasis Live ’27. Non sarà prevista alcuna vendita generale né altre prevendite pubbliche al di fuori di questa modalità. Il sistema è stato pensato per rendere il processo di acquisto più equo e fluido possibile per i fan degli Oasis.I prezzi dei biglietti saranno fissi e varieranno da 92,29 a 276,86 commissioni incluse. Ulteriori dettagli sul processo di registrazione per l’acquisto dei biglietti sono disponibili su Libraesva ESG ha rilevato un possibile tentativo di phishing da “us.list-manage.com” oasisinet.com.Oasis Live ’27 – Le date del tourMaggio 202721 Maggio Glasgow, Celtic Park23 Maggio Glasgow, Celtic Park25 Maggio Glasgow, Celtic Park28 Maggio Glasgow, Celtic Park29 Maggio Glasgow, Celtic ParkGiugno 202704 Giugno Manchester, Etihad Stadium06 Giugno Manchester, Etihad Stadium08 Giugno Manchester, Etihad Stadium11 Giugno Manchester, Etihad Stadium12 Giugno Manchester, Etihad Stadium15 Giugno Manchester, Etihad Stadium18 Giugno Manchester, Etihad Stadium19 Giugno Manchester, Etihad Stadium22 Giugno Manchester, Etihad Stadium25 Giugno Manchester, Etihad Stadium26 Giugno Manchester, Etihad StadiumLuglio 202702 Luglio Munich, Allianz Arena03 Luglio Munich, Allianz Arena10 Luglio Barcelona, Estadi Olìmpic Lluìs Companys11 Luglio Barcelona, Estadi Olìmpic Lluìs Companys16 Luglio Amsterdam, Johan Cruijff ArenA17 Luglio Amsterdam, Johan Cruijff ArenA23 Luglio Paris, Stade de France24 Luglio Paris, Stade de France29 Luglio Rome, Stadio Olimpico30 Luglio Rome, Stadio OlimpicoAgosto 202710 Agosto Boston, Gillette Stadium13 Agosto Boston, Gillette Stadium14 Agosto Boston, Gillette Stadium20 Agosto Las Vegas, Allegiant Stadium21 Agosto Las Vegas, Allegiant Stadium24 Agosto Las Vegas, Allegiant StadiumSettembre 202704 Settembre Slane Castle, Ireland05 Settembre Slane Castle, Ireland11 Settembre Knebworth, UK12 Settembre Knebworth, UK18 Settembre Knebworth, UK19 Settembre Knebworth, UK