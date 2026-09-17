Ecuador, sei ettari di foresta in fiamme a Quito, case minacciate

Quito, 17 set. (askanews) – Vasto incendio in Ecuador, almeno sei ettari di foresta sono stati devastati dalle fiamme a Quito. Il rogo è scoppiato in una zona boschiva circondata da abitazioni tra La Vicentina e Itchimbìa, una zona molto trafficata, nei pressi di una stazione di servizio, già colpita da un incendio lo scorso fine settimana. Numerosi gli sfollati. Al momento, le autorità non segnalano alcun decesso o danni alle infrastrutture, anche se almeno 14 persone sono state soccorse per problemi respiratori. Non si esclude la pista dolosa.L’estate è stata particolarmente intensa e torrida nel Paese: il clima molto caldo e la vegetazione secca hanno favorito il rapido propagarsi delle fiamme. Tra giugno e settembre sono stati registrati circa 200 incendi che hanno distrutto circa 1.200 ettari di foresta a Quito.