Edificio crollato a Messina, si cercano ancora sei dispersi

Roma, 31 lug. (askanews) – A Messina proseguono senza sosta le operazioni dei vigili del fuoco per il crollo dell’edificio di Pistunina; si cercano ancora sei dispersi con l’impiego di squadre Usar, cinofili, droni, conduttori di mezzi movimento terra.Una settantina i vigili del fuoco al lavoro da ore. Le operazioni sono rese difficili da alcuni focolai attivi, alimentati dal materiale coinvolto nel crollo, tra cui pannelli fotovoltaici e batterie. L’edificio accoglieva abitazioni e attività commerciali.È stato istituito un posto di comando per il coordinamento diretto e la gestione del soccorso.