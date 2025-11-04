Elezioni New York, Mamdami accusa Trump di intimidire gli elettori

Milano, 4 nov. (askanews) – Il democratico Zohran Mamdani, dato in vantaggio nelle elezioni per il sindaco di New York, ha tenuto una conferenza stampa dopo aver votato, e ha accusato l’amministrazione Trump di cercare di intimidire gli elettori con false accuse di frode.”Ho visto una giovane donna raccontare che sua madre, dopo aver votato per la nostra campagna, è stata molestata da un uomo nello stesso seggio. Dobbiamo capire che tutto questo fa parte della strategia dell’amministrazione Trump, che tenta di intimidire gli elettori con accuse infondate di brogli per ridurre al silenzio la voce degli americani in tutto il Paese. E se vogliamo davvero contrastare Donald Trump, dobbiamo riconoscere Andrew Cuomo per ciò che è: il candidato sostenuto da Trump, Elon Musk e Stephen Miller.”Nel suo intervento, Mamdani ha parlato anche della possibilità di un cambiamento politico a New York e di un nuovo corso per la città.”Siamo a un passo dal fare la storia, dal dire addio a una politica del passato, quella che dice cosa non può fare quando in realtà significa cosa non vuole fare. È tempo di rispondere con l’urgenza che i newyorkesi meritano”.Il candidato, che potrebbe diventare il primo sindaco musulmano della città, ha promesso di lavorare con il consiglio comunale per portare investimenti nei quartieri più trascurati, affermando che “la forza di New York si misura nei suoi sobborghi più lontani, non solo nel centro”.