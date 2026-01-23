Elon Musk: entro la fine dell’anno i robot umanoidi sul mercato

Milano, 23 gen. (askanews) – Elon Musk ha annunciato che i suoi robot umanoidi potrebbero essere pronti per il pubblico entro la fine di quest’anno. Il ceo di Tesla e Space X ha portato la sua visione sul futuro al World Economic Forum di Davos di fronte a una sala gremita.”La mia previsione è che, nello scenario futuro, noi realizzeremo così tanti robot basati sull’intelligenza artificiale che questi satureranno tutti i bisogni umani. Il che significa – ha spiegato Musk – che a un certo punto non saremo nemmeno in grado di pensare a qualcosa da chiedere a un robot”.Poi ha aggiunto che “se ci saranno miliardi di robot umanoidi, e credo che ce ne saranno, tutti sulla Terra ne avrebbero uno. Chi non vorrebbe un robot che, diciamo, sia sicuro, badi ai propri figli o si prenda cura del proprio animale domestico?””Non so cosa succederà tra 10 anni, ma al ritmo con cui l’intelligenza artificiale sta progredendo, penso che potremmo avere un’intelligenza artificiale più intelligente di qualsiasi essere umano entro la fine di quest’anno. E direi non più tardi dell’anno prossimo. E poi – ha concluso Musk – probabilmente, entro il 2030 o il 2031, diciamo tra cinque anni, l’intelligenza artificiale sarà più intelligente di tutta l’umanità”.Una previsione ambiziosa, in pieno stile Musk, che si spinge molto avanti con l’obiettivo di intercettare una direzione reale di sviluppo di intelligenza artificiale e robotica.