Energia, Pichetto: governo valuta ulteriori interventi contro rincari

Roma, 22 apr. (askanews) – “Il costo dell’energia per le famiglie e le imprese è al centro dell’azione di Governo, che sta monitorando costantemente anche gli effetti degli eventi internazionali in corso, in coordinamento con l’Unione europea e gli altri Stati membri”. Lo ha sottolineato il ministro per l’Ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin al question time. “Sulla base dell’evoluzione del contesto internazionale, il Governo – ha aggiunto – si riserva di valutare ulteriori interventi, anche, ove opportuno, in raccordo con iniziative assunte a livello europeo, sia per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti sia per ridurre l’esposizione alla volatilità dei mercati”.”Al netto di alcune misure temporanee e delle disposizioni volte a garantire trasparenza e concorrenzialità nei mercati, che comunque indirettamente incidono sui costi energetici, già nell’ultimo decreto bollette sono contenute misure di carattere strutturale volte a ridurre il peso delle bollette elettriche per famiglie e imprese”, ha detto Pichetto.”L’obiettivo prioritario resta quello, in linea con quanto previsto nel Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec), di promuovere la crescita nel mix di generazione della capacità di generazione rinnovabile, riducendo sempre più il peso delle fonti fossili, che consentirà sia di ridurre i costi per i consumatori sia di raggiungere una maggiore indipendenza energetica, anche attraverso meccanismi volti a disaccoppiare il prezzo dell’energia elettrica da quello del gas”, ha aggiunto il ministro.