Epstein, Dipartimento Giustizia Usa rilascia 3 milioni di documenti

Washington, 30 gen. (askanews) – Il Dipartimento di giustizia Usa ha annuncia la pubblicazione di oltre 3 milioni di documenti riguardanti il caso Epstein, il miliardario pedofilo morto in carcere. Fra questi documenti ci sono anche 2.000 video e 180mila immagini. Il viceprocuratore generale statunitense Todd Blanche ha sottolineato che “i 2.000 video e le 180.000 immagini non sono tutti video e immagini realizzati dal signor Epstein o da qualcuno a lui vicino. Includono grandi quantità di materiale pornografico commerciale e immagini che sono state sequestrate dai dispositivi di Epstein, ma che non sono state scattate da lui né da qualcuno a lui vicino”.