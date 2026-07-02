Esplosione in un caffé nel centro di Damasco: ci sono vittime

Damasco, 2 lug. (askanews) – Le forze di sicurezza siriane e il personale medico intervengono sul luogo di un’esplosione avvenuta in un caffé, situato nei pressi del Palazzo di Giustizia, nel centro di Damasco, in Siria. Almeno 4 persone sono morte e altre 11 sono rimaste ferite , secondo quanto dichiarato all’agenzia di stampa Sana dal direttore del servizio di ambulanze e pronto soccorso del ministero della Sanità, Ahmed Al-Bakour. Non si conoscono ancora le cause dell’esplosione.