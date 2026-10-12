Ex Ilva, Uilm: al via sciopero, vogliamo che governo ci rinconvochi

Roma, 12 ott. (askanews) – “A partire da oggi Fim, Fiom, Uilm e Usb hanno dichiarato le prime 24 ore di sciopero. Dopo un’assemblea molto partecipata, così come non si vedeva da anni, abbiamo bloccato qui la bretella 106, l’Appia, per farci riconvocare dal governo e per autoconvocarci, laddove non arrivasse, anche in Regione Puglia”. Ad affermarlo è il segretario Uilm Taranto, Luigi Bennardi, in occasione dello sciopero dei lavoratori dell’ex Ilva.”La politica deve finalmente uscire allo scoperto e dire a gran voce qual è la propria decisione per Taranto e, soprattutto, per tutti i lavoratori”, ha concluso.