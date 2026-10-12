In Francia proseguono le proteste studentesche contro il caro vita e i tagli all’istruzione. In questo clima di tensione, ma senza che al momento risulti un collegamento tra i due fatti , questa mattina il preside del collège Joseph-Lakanal di Aubagne, nel dipartimento francese delle Bouches-du-Rhône, non lontano da Marsiglia, è rimasto ferito da colpi d’arma da fuoco. A sparare sarebbe stato un quattordicenne, subito fermato dalle forze dell’ordine, secondo quanto riferito da fonti di polizia.

L’aggressione, per la quale è stata avviata un’indagine per tentato omicidio, non ha provocato ferite mortali: il preside, secondo le prime informazioni diffuse dagli agenti, non sarebbe in pericolo di vita. Nella sparatoria, come riferito dall’ANSA, è rimasta ferita anche un’insegnante.

Citata dall’agenzia France Presse, la procura di Marsiglia ha confermato il fermo del quattordicenne. Le circostanze dell’accaduto sono ancora da chiarire, ma alcune fonti citate da AFP hanno sottolineato che il collège non era coinvolto nelle mobilitazioni studentesche che stanno interessando la Francia da diversi giorni. Secondo la ricostruzione di France 3, l’adolescente avrebbe sparato più volte all’interno dell’istituto, per ragioni ancora ignote, e sarebbe stato il personale scolastico a bloccarlo, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

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A raccontarlo è Martine Vassal, presidente del dipartimento delle Bouches-du-Rhône, secondo cui si è evitata la tragedia grazie all’intervento del conseiller principal d’éducation, una figura del personale scolastico francese, che ha fermato il ragazzo. Giovanni Schipani, assessore alla Sicurezza del Comune di Aubagne, ha riferito che il presunto autore degli spari sarebbe un alunno di terza media. Secondo questa ricostruzione, il ragazzo sarebbe stato vittima di bullismo e si sarebbe presentato a scuola con un fucile da caccia calibro 12, sparando più volte, probabilmente due, contro il preside. Si tratta, tuttavia, di informazioni da verificare nell’ambito delle indagini. Nessun alunno sarebbe rimasto ferito. Secondo La Provence, il giovane avrebbe sparato anche contro una professoressa.

Dopo la sparatoria, gli studenti sono stati trattenuti nel cortile della scuola per motivi di sicurezza e, successivamente, evacuati dall’istituto.