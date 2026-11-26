L'epidemia di Ebola in Congo raggiunge 12.021 casi e 5.904 decessi. Ituri è la provincia più colpita, mentre l'OMS mantiene l'emergenza internazionale

La Repubblica Democratica del Congo ha registrato 12.021 casi confermati di Ebola dall’inizio dell’attuale epidemia, con 5.904 decessi e un tasso di letalità del 49,1%. Si tratta della diciassettesima epidemia di Ebola registrata nel Paese dal 1976, secondo i dati dell’Istituto nazionale di sanità pubblica (Insp), aggiornati al 24 novembre.

I dati del rapporto aggiornato al 24 novembre

“Dall’inizio dell’epidemia, la Rdc ha registrato 12.021 casi confermati, compresi 5.904 decessi, con un tasso di letalità del 49,1 per cento”, ha riferito l’Istituto nazionale di sanità pubblica (Insp) nel suo ultimo rapporto.

Il tasso di letalità si avvicina quindi al 50%: tra i casi confermati, i decessi registrati rappresentano quasi la metà del totale. È un dato che evidenzia la particolare gravità dell’epidemia. Nelle 24 ore precedenti all’ultimo aggiornamento sono stati registrati 66 nuovi casi, 37 decessi e 25 guarigioni.

Con oltre 12mila contagi confermati, quella in corso è già la seconda epidemia di Ebola più estesa e letale mai registrata, superata soltanto dal grande focolaio che colpì l’Africa occidentale tra il 2014 e il 2016.

Ituri è la provincia più colpita: il 67,7% dei contagi

Il 67,7% dei contagi confermati finora si concentra nella provincia di Ituri, nel nord-est del Paese. La regione resta il principale epicentro dell’epidemia, ma il contagio si è ormai esteso anche ad altre aree della Repubblica Democratica del Congo: complessivamente sono otto le province interessate. La diffusione geografica del virus rende più complessa la risposta sanitaria e le attività di sorveglianza.

Il virus Bundibugyo e l’assenza di vaccini specifici

L’attuale epidemia è provocata dal virus Bundibugyo, una specie appartenente al genere Orthoebolavirus. Si tratta di una variante particolarmente insidiosa anche sul piano terapeutico: non esistono vaccini o terapie specifiche approvati contro questo virus. L’assistenza tempestiva e le cure di supporto restano quindi fondamentali per migliorare le possibilità di sopravvivenza dei pazienti.

Conflitti e difficoltà nel contenimento dell’epidemia

A complicare il contenimento dell’epidemia contribuiscono anche i conflitti armati nell’est del Paese, che ostacolano gli interventi degli operatori sanitari e l’accesso alle comunità colpite. Secondo dati presentati dall’Africa CDC e riportati da Reuters, soltanto il 15% dei nuovi contagi riguarda persone già presenti negli elenchi dei contatti monitorati dalle autorità. Molte catene di trasmissione continuano quindi a sfuggire alle attività di sorveglianza e tracciamento.

Diciassette epidemie in cinquant’anni e l’allerta dell’Oms

Quella in corso è la diciassettesima epidemia di Ebola che la Repubblica Democratica del Congo affronta in circa mezzo secolo. Lo scorso 17 maggio l’Organizzazione mondiale della sanità ha classificato l’epidemia provocata dal virus Bundibugyo in Congo e Uganda come “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale”. La valutazione è stata confermata il 18 novembre, quando l’OMS ha stabilito che l’emergenza continua a soddisfare i criteri previsti dal regolamento sanitario internazionale.

La classificazione indica un evento che può rappresentare un rischio per altri Paesi attraverso la diffusione internazionale della malattia e richiede una risposta coordinata della comunità internazionale. Non equivale, tuttavia, alla dichiarazione di una pandemia: l’OMS ha specificato che non ricorrevano i criteri per un’emergenza pandemica.