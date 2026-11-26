Il presunto lancio truccato di Clase a Cleveland apre il caso: come le scommesse sportive stanno cambiando il rapporto tra sport e business

La sera del 12 aprile 2025 Emmanuel Clase entra per chiudere la partita tra Cleveland e Kansas City e, al primo lancio del nono inning, tira a Bobby Witt Jr. uno slider fuori dalla zona dello strike. È un ball come se ne vedono decine in una partita di aprile, e frutta 9.890 dollari a Enoc Peña, che su quel lancio aveva scommesso. Il giorno dopo Clase gli chiede se abbia trovato qualcosa su cui giocare, Peña gli conferma la vincita e il lanciatore gli chiede di mandargli parte del denaro nella Repubblica Dominicana, a nome di qualcun altro, per i lavori in una casa di campagna.

Quei messaggi sono stati mostrati il 17 novembre ai giurati del tribunale federale di Brooklyn, dove Clase, tre volte All-Star e primatista di salvezze nella storia dei Guardians, è a processo insieme al compagno di squadra Luis Ortiz e a Robinson Vásquez, uno degli uomini coinvolti nella presunta rete di scommettitori. Il caso racconta un sistema molto più grande, quello di un Paese che ha trasformato ogni singolo lancio in un mercato e di leghe che hanno scelto di fare affari con chi quei mercati li crea e gestisce.

Galli e galline

Secondo l’accusa, tra maggio 2023 e maggio 2025 Clase ha manipolato almeno 18 lanci in 17 partite, tirando apposta fuori dalla zona dello strike o avvisando gli scommettitori di ciò che avrebbe fatto, mentre Ortiz ne avrebbe truccati due nel giugno 2025. Sui lanci di Clase sono state piazzate più di 100 scommesse, con vincite per almeno 400mila dollari. Le imputazioni comprendono la frode telematica, la corruzione sportiva e il riciclaggio, con pene massime di 20 anni per i reati più gravi.

I due giocatori si sono dichiarati non colpevoli. La procura sostiene che abbiano venduto i propri lanci, mentre le difese descrivono Peña, autore di oltre 7mila scommesse tra il 2023 e il 2025, come uno scommettitore che millantava di avere informazioni riservate.

Nei messaggi tornano galli e galline, che per l’accusa indicavano i lanci e per la difesa i combattimenti tra galli frequentati da Peña. Un altro scommettitore, Luis de Aza Baez, ha raccontato che le soffiate smisero di arrivare nel 2024, dopo che l’incriminazione di Ippei Mizuhara, l’interprete che aveva sottratto quasi 17 milioni di dollari a Shohei Ohtani, aveva acceso i riflettori sulle scommesse nel baseball.

Il 19 novembre Enthony Díaz ha testimoniato di aver guadagnato oltre 32mila dollari grazie a due lanci di Ortiz. Díaz, che ha ammesso di aver commesso frodi bancarie e fiscali, spera di ottenere una riduzione della pena collaborando con la procura. La difesa ne contesta l’attendibilità e ricorda le numerose scommesse perdenti piazzate sulle presunte soffiate di Peña.

Bo Naylor, ricevitore dei Guardians, ha spiegato ai giurati che anche i migliori lanciatori possono sbagliare l’esecuzione di un lancio e di aver scoperto soltanto dopo l’esplosione dello scandalo che si potesse scommettere su ogni singola palla.

Un mercato per ogni lancio

Il sospetto è nato su FanDuel, che il 27 giugno 2025 ha registrato sei scommesse sullo stesso lancio di Ortiz, per 19mila dollari di vincite, e il giorno dopo ha sospeso quattro conti. Erano puntate fino a 136 volte superiori alla media di quegli scommettitori, su un tipo di giocata ormai normale nel baseball americano: si scommette sulla velocità del singolo lancio o sul fatto che sia ball o strike.

Il problema, rispetto alle scommesse tradizionali, è che per alterare l’esito di una giocata del genere non serve necessariamente compromettere il risultato della partita. Un lanciatore potrebbe far guadagnare migliaia di dollari a uno scommettitore contribuendo persino alla vittoria della propria squadra.

Nel 2018 la Corte suprema americana ha aperto la strada alla legalizzazione delle scommesse sportive nei singoli stati. Nel 2024 i ricavi del settore hanno raggiunto i 13,71 miliardi di dollari. Frammentare una partita in centinaia di eventi sui quali puntare significa moltiplicare le occasioni di gioco durante le ore in cui lo spettatore rimane davanti allo schermo.

Dopo l’incriminazione dei due giocatori, nel novembre 2025, la MLB ha chiesto ai bookmaker di fissare a 200 dollari il tetto per le puntate sui singoli lanci e di escluderle dalle multiple.

Quattro mesi dopo la lega ha fatto un passo in un’altra direzione. Il 19 marzo 2026 ha nominato Polymarket suo partner esclusivo per i mercati predittivi e ha firmato un protocollo d’intesa con la CFTC, l’agenzia federale che vigila sui derivati.

Polymarket funziona come una borsa nella quale si comprano e vendono contratti sull’esito degli eventi, dalle elezioni alle partite. Il loro prezzo riflette la probabilità che il mercato attribuisce a un determinato esito.

Il caso Polymarket in Italia

In Italia la piattaforma è oscurata dal 27 luglio 2026, perché l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la considera un operatore di scommesse privo di concessione. Era già successo nell’autunno 2025, prima che il blocco venisse revocato in seguito alle modifiche apportate alla piattaforma.

Nel frattempo Polymarket era diventato main sponsor della Lazio con un accordo da 22 milioni di dollari per due stagioni, presentato come una collaborazione nel campo delle analisi e dei dati digitali. Dal 2018 – va ricordato – il decreto Dignità vieta in Italia la pubblicità del gioco d’azzardo e delle scommesse.

Dopo il nuovo oscuramento, il 4 agosto il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di tutela cautelare urgente della piattaforma. L’11 agosto la Lazio e Polymarket hanno annunciato la risoluzione consensuale del contratto, con il pagamento integrale del corrispettivo previsto per la stagione 2026/27.

La Lega Serie A, intanto, il 13 maggio aveva nominato Polymarket suo partner ufficiale ed esclusivo per i mercati predittivi negli Stati Uniti, stringendo così un accordo commerciale oltreoceano con una piattaforma che in Italia non è autorizzata.

Nel contratto con la MLB, Polymarket si è impegnata a limitare i mercati che mettono a rischio l’integrità del gioco, compresi quelli sui singoli lanci. A stabilire quali aspetti di una competizione sia troppo rischioso commercializzare sono chiamate quindi anche le stesse leghe che hanno interesse nello sviluppo di questi mercati.

A Brooklyn la giuria deve ancora stabilire se quello slider tirato fuori dalla zona dello strike a Bobby Witt Jr. fosse in vendita.