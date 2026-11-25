Al di là dei sorrisi di circostanza tra Xi Jinping e Donald Trump, avvenuti durante il vertice a Shenzhen, tra Cina e Stati Uniti proseguono le scaramucce legali. L’ultima riguarda Huawei, il gigante cinese delle telecomunicazioni da tempo sottoposto alle restrizioni statunitensi: una giuria federale di Brooklyn ha riconosciuto il gruppo colpevole di dieci dei dodici capi d’imputazione. Il colosso cinese del tech è stato giudicato colpevole di cospirazione finalizzata al furto di segreti commerciali, frode bancaria e altri reati, tra cui frode telematica, violazione delle sanzioni americane e riciclaggio di denaro.

I giurati hanno tuttavia assolto l’azienda dall’accusa di associazione a delinquere secondo la legge RICO, che ipotizzava l’esistenza di un’organizzazione criminale, e da quella di cospirazione finalizzata a ostacolare la giustizia. Il verdetto giunge al termine di un processo durato circa tre mesi, nel corso del quale l’accusa ha sostenuto che Huawei abbia ripetutamente sottratto segreti tecnologici a concorrenti e partner, sia negli Stati Uniti che altrove.

Il colosso cinese era inoltre accusato di aver intrattenuto rapporti commerciali con Paesi soggetti a sanzioni americane, tra cui Iran e Corea del Nord, e di aver rilasciato dichiarazioni false a funzionari governativi e istituti bancari americani, nel tentativo di occultare le proprie condotte illecite. Huawei e le sue controllate rischiano sanzioni economiche, confisca di beni e risarcimenti. La determinazione della pena è fissata per il 14 settembre 2027.

La risposta di Huawei dopo la condanna

Dopo il verdetto, non è tardata la risposta di Huawei, che ha contestato la decisione della giuria federale americana pur accogliendo con favore l’assoluzione dall’accusa RICO. In una dichiarazione pubblicata sul proprio sito ufficiale, l’azienda ha definito le accuse rimanenti “prive di fondamento giuridico o fattuale” e ha annunciato che esaminerà le decisioni dei giurati, adottando “tutte le azioni legali necessarie” per difendere i propri diritti.

Il gruppo ha contestato in particolare le accuse relative all’appropriazione di segreti commerciali. Le cinque controversie citate dal governo Usa, sostiene, erano procedimenti civili risolti negli ultimi vent’anni. Huawei afferma inoltre che nessun tribunale l’ha mai riconosciuta responsabile di appropriazione intenzionale di proprietà intellettuale né le ha imposto risarcimenti per furto di segreti commerciali. Nel comunicato l’azienda ha anche rivendicato i propri investimenti in ricerca e sviluppo, pari a oltre 270 miliardi di dollari dal 2007, e il possesso di più di 165mila brevetti attivi.

Il processo ha riguardato anche i rapporti commerciali di Huawei con l’Iran e le dichiarazioni fornite agli istituti bancari statunitensi per occultare tali attività. La sentenza ha riguardato Huawei Technologies e tre sue controllate. La pena sarà stabilita il 14 settembre 2027 da un giudice federale, che dovrà tenere conto anche delle indicazioni previste dalle linee guida federali.